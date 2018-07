Wehrhahn-Anschlag: Mithäftling belastet den Angeklagten schwer

Info

Jahrestag Am Freitag jährt sich der Anschlag auf zwölf überwiegend jüdische Sprachschüler aus den ehemaligen GUS-Staaten zum 18. Mal. Kurz nach 15 Uhr warder Sprengsatz am S-Bahnhof Wehrhahn detoniert, als die Gruppe dort vorbei kam.



Gedenken Das „Bündnis Düsseldorf stellt sich quer“ ruft mit Unterstützung der jüdischen Gemeinde für 18 Uhr zu einer Gedenk- und Protestveranstaltung am Tatort an der Ackerstraße auf.