In Düsseldorf : Urteil im Prozess wegen Hitlergruß am Burgplatz

Der Angeklagte wurde aus der U-Haft vorgeführt. Foto: RP/wuk

Düsseldorf Für einen Hitlergruß am Burgplatz in Düsseldorf und üble rassistische Beleidigungen hat ein 56-jähriger Mann jetzt vor Gericht die Rechnung erhalten. Sein eigenes Schicksal rührte den Angeklagten zu Tränen. So sieht das Urteil aus.