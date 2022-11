Nach Anschlag in Istanbul : Fünf Verdächtige in Bulgarien festgenommen

Fünf Verdächtige in Bulgarien festgenommen

Nach Anschlag in Istanbul

Sofia Fast eine Woche nach einem Attentat in der türkischen Metropole Istanbul sind in Bulgarien fünf Personen festgenommen worden. Ihnen wird „Mithilfe für den wahrscheinlichen Ausführer des Terroraktes“ mit sechs Toten vorgeworfen.

Das teilte die Sprecherin des bulgarischen Generalstaatsanwalts, Sijka Milewa, am Samstag dem Staatsradio in Sofia mit. Am Freitag hatte ein türkisches Gericht Untersuchungshaft für 17 zuvor festgenommene Menschen angeordnet - einschließlich der Hauptverdächtigen.