Urteil gegen Solinger : Messer häufig gezückt - Wegen 22 Taten vor Gericht

Solingen/Wuppertal Die Liste mit den Anklagepunkten war lang: Wegen 22 Taten von Raub, Bedrohung und Körperverletzung stand ein Solinger vor Gericht. Nun wurde der 43-Jährige verurteilt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Maguire

Raub, Bedrohung und Körperverletzung: Das hatte die Anklage einem 43-Jährigen vorgeworfen. Das Gericht verurteilte den Beschuldigten nun zu drei Jahren und drei Monate Jahren Haft, die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt wurde angeordnet.

Wegen einer seelischen Erkrankung und seiner Drogensucht galt der Mann zur Tatzeit als vermindert schuldfähig. Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten unter anderem vor, den Inhaber eines Juweliergeschäftes in Solingen beleidigt und mit Schlägen bedroht zu haben. Zuvor soll es Streit wegen der Maskenpflicht gegeben haben. Einen Bekannten des Juweliers soll der Mann in dem Geschäft mit einem Stoffbeutel angegriffen haben, in dem sich gestohlener Schmuck befunden habe. Dem Inhaber hatte er indessen angekündigt, ein Messer holen zu wollen. Zu diesem Zweck soll der 43-Jährige in einen nahegelegenen Imbiss gegangen sein, um ein Messer zu verlangen. Das aber sei ihm dort verweigert worden.

In einem Solinger Einkaufszentrum war er mit dem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes aneinander geraten. Er soll den Mann mit einer Flasche bedroht und ihm Schläge angedroht haben. Nachdem der sich entfernt habe, soll der Angeklagte ihm hinterhergelaufen sein, um die Flasche nach ihm zu werfen. Zu den Anklagevorwürfen gehörte auch eine verbale Auseinandersetzung in einer Notschlafstelle, inmitten derer der Mann auf einen dort Angestellten mit einem Messer zugelaufen sein soll mit den Worten: „Ich steche Dich ab.“ Ein Messer hatte er auch in der Wuppertaler Innenstadt bei sich, um damit Passanten zu bedrohen. Der Besitzer eines Supermarktes rief die Polizei, nachdem er von dem Angeklagten rassistisch beleidigt worden sein soll. Die Streifenbeamten hatten den erst unter Einsatz einer Pistole dazu bringen können, das Messer fallenzulassen. Später sollen sie Mühe gehabt haben, den Alkoholisierten in den Streifenwagen zu verfrachten.