Projekt von Uni Düsseldorf und TH Köln : Tabletten kommen jetzt aus dem 3-D-Drucker

Düsseldorf Um Medikamente besser auf den Patienten abstimmen zu können, haben Unis in Düsseldorf und Köln jetzt ein neues Verfahren entwickelt: Die Tabletten werden einfach passend ausgedruckt. Das soll auch helfen, Nebenwirkungen zu verringern.

Das Verfahren des 3-D-Drucks dringt in immer mehr Bereiche des alltäglichen Lebens vor. So sollen bald sogar Lebensmittel aus dem Drucker kommen. Die Heinrich-Heine-Universität (HHU) in Düsseldorf und die Technische Hochschule (TH) Köln haben jetzt ein Verfahren entwickelt, mit dem Tabletten im 3-D-Drucker hergestellt werden können.