Düsseldorfer Forschungsprojekt : Medikamente mit dem 3-D-Drucker herstellen

Im Schmelzextruder (r.) sollen die Ausgangssubstanzen aufgeschmolzen und mit dem Drucksystem (l.) dann in Tablettenform gebracht werden. Foto: Uniklinik

Düsseldorf Düsseldorfer und Kölner Wissenschaftler wollen dafür ein spezielles Drucksystem entwickeln.

Medikamente, die individuell auf die Bedürfnisse der Patienten zugeschnitten sind, haben eine erhöhte Wirksamkeit und geringere Nebenwirkungen. Um Tabletten in kleinen Mengen effektiv herzustellen, braucht man aber neue technische Möglichkeiten. Basis des Projektes an den beiden Hochschulen sind ein pharmazeutischer Schmelzextruder, in dem die Ausgangssubstanzen für die Medikamente vermischt und aufgeschmolzen werden, sowie ein neu zu entwickelndes Drucksystem für die Herstellung von Medikamenten, die oral verabreicht werden (etwa Tabletten).