An der Kö in Düsseldorf : Politiker wollen mehr Harmonie für den Neubau am Kaufhof

Viele Planungs- und Bezirkspolitiker möchten, dass sich der geplante Neubau (rechts) besser an den Kaufhof anpasst. Foto: Stadt/Signa

Düsseldorf Das Parkhaus neben dem Kaufhof an der Kö in Düsseldorf weicht einem Neubau. Der aber soll sich geschmeidiger in die Umgebung einfügen. Jetzt werden die Pläne überarbeitet.