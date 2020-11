Unfall auf A46 bei Düsseldorf-Holthausen : Feuerwehr schneidet Schwerverletzte aus ihrem Auto

Düsseldorf Auf der A46 in Düsseldorf ist es am Sonntagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 30-Jährige war mit ihrem Auto auf der Mittelspur liegen geblieben. Sie wurde bei dem Zusammenstoß eingeklemmt und schwer verletzt.

Auf der A46 in Düsseldorf ist es in Höhe der Anschlussstelle Holthausen am Sonntagabend um 21.40 Uhr zu einem schweren Auffahrunfall gekommen. Dem Bericht der Feuerwehr zufolge war ein Auto auf der mittleren Fahrspur liegen geblieben.