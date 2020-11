Urteil des Landgerichts Düsseldorf : Kunsthändler verliert Prozess um angebliches Uecker-Werk

Düsseldorf Im Streit um ein vermeintliches Bild von Zero-Künstler Günther Uecker hat ein Kunsthändler vor dem Düsseldorfer Landgericht eine Niederlage kassiert. Er muss der Käuferin des Bildes 7500 Euro Anzahlung erstatten.

Was der Künstler nicht als sein eigenes Werk anerkennt - das kann auch nicht echt sein. Getreu dieser Devise hat das Landgericht am Montag im Streit um ein angebliches Werk von Nagelkünstler Günther Uecker (90) entschieden – und ist damit der Klage einer Käuferin gefolgt. Ein Kunsthändler (49) hatte ihr das Werk mit dem Titel „Sandbild 86 auf Büttenpapier“ einst für eine Anzahlung von 7500 Euro überlassen, doch als der Frau Zweifel kamen an der Echtheit, verweigerte er die Rücknahme. Vom Landgericht ist er nun aber dazu verurteilt worden, ihr das Geld zu erstatten. Er hätte sich vor einem Weiterverkauf von der Echtheit des Werkes überzeugen müssen – da er dies aber unterließ, habe er die Kosten zu tragen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.