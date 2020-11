Goethe-Museum : Einblicke in Günther Ueckers Kunstkosmos

Einblicke in Günther Ueckers Kunstkosmos

Düsseldorf Die vielbeachtete Sonderausstellung „Uecker – Hafis – Goethe“ wird nach Wiedereröffnung des Museums im Dezember für die Weihnachtszeit verlängert. Bis dahin lohnt sich der Blick in den Sonderkatalog zur Schau.

Was tun, wenn im Teil-Lockdown die Museen geschlossen sind und ein Besuch unmöglich ist? Dafür gibt es zumindest die Möglichkeit, mit einem Ausstellungskatalog daheim auf dem Sofa zu sitzen, darin zu blättern und Exponate zu betrachten. Aktuell bietet dazu der gerade erschienene Katalog zur Sonderausstellung des Goethe-Museums die Gelegenheit.

Das Buch „Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen. Uecker – Hafis – Goethe“ enthält neben Texten über die Ausstellung und einem Interview mit dem Düsseldorfer Künstler Günther Uecker auch zahlreiche farbige, oft doppelseitige Fotos. Diese zeigen nicht nur viele der ausgestellten Kunstwerke und deren Präsentation in den Räumen von Schloss Jägerhof, sondern gewähren darüber hinaus Einblicke in die Arbeit des Künstlers im Atelier und sogar beim Ausstellungsaufbau.

Kunst in Neuss

Kunst in Neuss : Ein Besuch im digitalen Clemens-Sels-Museum

Ausstellung in Krefeld

Ausstellung in Krefeld : Ein Film zeigt die goldenen Drachen im Textilmuseum

Corona-Maßnahmen in Duisburg

Corona-Maßnahmen in Duisburg : Stadt schließt Museen, Kinos und Schwimmbäder

Zentrum für Verfolgte Künste in Solingen

Zentrum für Verfolgte Künste in Solingen : Ausstellung „Sieben Orte“ gedenkt der Reichspogromnacht

Info Der Ausstellungskatalog „Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen. Uecker – Hafis – Goethe“ kostet 20 Euro (plus vier Euro Porto und Verpackung) und kann beim Goethe-Museum bestellt werden unter Telefon 0211 8992393 oder per Mail an goethemuseum@duesseldorf.de