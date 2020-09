Tausende Betroffene bundesweit : Turbulenzen bei Apotheken-Abrechner in Düsseldorf

Turbulenzen bei Apotheken-Abrechner in Düsseldorf

Das Logo einer Apotheke ist an einem Fenster zu sehen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Uli Deck

Düsseldorf Tausende Apotheker in ganz Deutschland warten gerade auf ihr Geld. Ein Abrechnungszentrum des Dienstleisters AvP in Düsseldorf kommt mit den Zahlungen nicht hinterher.

Bei einem großen Apotheken-Abrechnungszentrum in Düsseldorf gibt es erhebliche Turbulenzen. Apotheker warten seit Tagen auf bis zu sechsstellige Euro-Beträge.

Nach Angaben der Dienstleistungsfirma AvP stecken hinter den Problemen Umstrukturierungen, die nicht reibungslos verlaufen seien. So steht es in einem Rundschreiben von AvP an ihre Kunden, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.