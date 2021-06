Widerwillige Apotheker : Der lange, steinige Weg zum digitalen Impfausweis

Der digitale Nachweis ist eine freiwillige Ergänzung des weiter gültigen gelben Impfheftes aus Papier. Deutschland setzt damit ein Vorhaben der Europäischen Union um. Foto: dpa/Stefan Puchner

Meinung Berlin Gesundheitsminister Jens Spahn versichert bei jeder Gelegenheit, einen digitalen Impfausweis fürs Handy in den Apotheken zu bekommen, sei ein Leichtes. In Berlin zumindest sprechen Erfahrungen dagegen: Mal ist der Server down, mal haben Apotheker keine Lust. Ein Erfahrungsbericht.

Es ist Urlaubszeit. Ein digitaler Impfausweis im Handy würde das Reisen in der EU einfacher machen, dachte ich mir. Es ginge alles ganz leicht, hat der Bundesgesundheitsminister gesagt. Ich habe Jens Spahn (CDU) das abgenommen. Schließlich bezahlt er den Apothekern bisher ganz schön viel Geld dafür, dass sie auf Bitten eines Kunden ins Netz gehen, die Daten aus dem gelben Impfpass und dem Personalausweis auf einer Webseite eintragen und zwei persönliche QR-Codes für die erste und zweite Covid-Impfung ausdrucken. Die Codes lassen sich dann problemlos auf einer Impfausweis-App mit dem Handy scannen - und fertig.

Theoretisch also eine leicht vorzunehmende, einfache Dienstleistung, die nicht mehr als ein paar Minuten erfordert und für die es bislang 18 Euro je Nachweis von der Bundesregierung gab. Doch zumindest in der Hauptstadt Deutschlands mit ihren fast vier Millionen Einwohnern ist das auch Wochen nach der Einführung des digitalen Impfnachweises in vielen Apotheken leider nur eine Theorie geblieben.

Ich war in fünf Apotheken, bevor sich die sechste schließlich erbarmte, meinem Ersuchen Folge zu leisten. In den ersten beiden redeten sich die Apotheker mehr oder minder glaubwürdig damit heraus, dass der zentrale Server mal wieder zusammengebrochen sei, von dem die QR-Codes für den Impfausweis abgerufen werden. Die dritte Apothekerin erklärte eher widerwillig, sie könne meine Daten ja mal aufnehmen. Sie kopierte den gelben Impfpass und Personalausweis, notierte meine E-Mail-Adresse und meinte, wenn sie zwischendurch mal wieder Zeit fände, würde sie mir eine E-Mail mit den Codes zusenden. Das ist bis heute, Tage später, nicht geschehen. Wer bald in den Urlaub möchte, sollte sich auf so etwas lieber nicht einlassen.

In der vierten Apotheke in Berlin hieß es schlicht, man mache das mit den QR-Codes nicht, zu zeitaufwändig. Die Apotheker haben offenbar die 18 Euro pro Einzelfall nicht mehr nötig, schließlich haben sie in der Corona-Krise schon ordentlich dazu verdient, schoss es mir durch den Kopf. Hatten sie für FFP2-Masken vom Bund lange Zeit nicht sechs Euro pro Stück erhalten, dabei kostete die Mund-Nase-Bedeckung im Großhandel längst nur noch ein Viertel davon? In der fünften Apotheke war dann wieder der Server zusammengebrochen.