In Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn : Diese Apotheken stellen bereits den digitalen Impfnachweis aus

Grafschaft Die Apothekerinnen und Apotheker prüfen dafür Personalausweis und Impfpass und geben die Daten in ein Online-Portal ein. Dann wird ein QR-Code ausgedruckt, den der Kunde scannen kann und dann auf dem Smartphone hat.

Seit Montag stellen Apotheken in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn digitale Impfnachweise aus. „Nach einer zeitweisen Überlastung des Portals in den ersten zwei Stunden nach der Freischaltung verlief der Start verblüffend reibungslos“, berichtet Apotheker Simon Krivec aus Moers. Allein in der Apotheke am Moerser Altmarkt seien bis zum Mittag bereits mehr als 100 entsprechende QR-Codes erstellt worden.