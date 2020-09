Kosten für Museum explodieren : Sanierung des Schumann-Hauses wird deutlich teuer

Das Schumann-Haus an der Bilker Straße soll zu einem Museum für das Musikerehepaar umgebaut werden. Foto: Andreas Bretz

Düsseldorf Die Stadt erwartet Mehrkosten von rund 870.000 Euro für die Sanierungsarbeiten an und in dem zukünftigen Museum. Gründe dafür sind unter anderem die Einrichtung eines Elektroanschlusses und die Erweiterung der Brandmeldeanlage.

Zudem waren die Erdarbeiten aufwendiger als angenommen. Zwei archäologische Funde führten dazu, dass aufwendige Handschachtungen gemacht werden mussten. Im Bereich der Baugrube waren statische Absicherungen von Kellerbestandswänden erforderlich. Darüber hinaus lagen die Angebotspreise für Sanitär und Heizung deutlich höher als zuvor prognostiziert. Und in Hinblick auf die zeitweise sehr heißen Sommertage werden die Museumsflächen mit einer Kühlung ausgestattet.

Hintergrund der Sanierung ist, dass in dem ehemaligen Wohnhaus des Musikerehepaars Clara und Robert Schumann an der Bilker Straße 15 in Carlstadt ein Erinnerungsort für die beiden entstehen soll. Im Oktober 2019 starteten die ersten Arbeiten, das Museum soll im Oktober 2021 eröffnen.