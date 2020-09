Leerstand im Traditionslokal : CDU unterstützt die Initiativen für den Ratinger Hof

Düsseldorf Alexander Fils, Vorsitzender des Planungsausschusses und Mitglied im Kulturausschuss, regt an, die Ideen der Vereine Kultur Crew und Creamcheese miteinander zu verknüpfen.

In die Debatte, wie der Ratinger Hof wiederbelebt werden kann, kommt Bewegung. Die CDU Düsseldorf unterstützt die Initiative, den legendären Club als Kulturzentrum neu zu eröffnen. Sie hat einen Topf gefunden, der dem Vorhaben eine erste finanzielle Basis verschaffen könnte. Wenn der Kulturausschuss am Donnerstag, 24. September, nach der Sommerpause wieder zusammenkommt, wird ein entsprechender Antrag vorgelegt. Darin wird auf eine Fördermaßnahme verwiesen, welche die Landesregierung aufgelegt hat: 70 Millionen Euro stehen bereit für das „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“.