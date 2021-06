Im Erkelenzer Land : So erhalten Sie den digitalen Impfnachweis

Eva Rütten, Filialleiterin der Löwen-Apotheke in Erkelenz, erklärt ihrem Kunden Gerrit Hermes den digitalen Impfnachweis. In den ersten Tagen habe die Schnittstelle zum RKI nur manchmal funktioniert. Foto: Marvin Wibbeke

Erkelenzer Land Wer gegen das Coronavirus geimpft ist, der kann seit Montag den digitalen Impfnachweis in vielen Apotheken im Erkelenzer Land erhalten. So zumindest die Theorie. Wie sieht das Ganze in der Praxis aus?