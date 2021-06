Gesundheitswesen in Geldern : „Herzog-Apotheke“ öffnet Montag in Geldern

„Herzog-Apotheke“ öffnet Montag in Geldern

Gesundheitswesen in Geldern

Geldern An der Gelderstraße, unmittelbar am neuen Ärztehaus, startet Philipp-Petja Kramer seine dritte Apotheke. Sie bietet unter anderem das digitale Konzept der beiden anderen Häuser.

Knapp fünf Jahre ist es her, dass Apotheker Philipp-Petja Kramer den Modernisierungs-Umbau seiner „Drachen-Apotheke“ startete – zeitgleich mit der Übernahme der „Galenus-Apotheke“ von Familie Fohler mit dem gleichen Konzept an zwei Standorten. „Es war ein logischer Schritt, beide Apotheken zusammenzubringen. Die Vorteile lagen auf der Hand“, erinnert sich der 44-jährige Apotheker. „Im Rückblick hat damals alles sehr gut geklappt. Auch und vor allem dank meines tollen Teams.“ Einen aktuellen Beweis für Engagement und Hingabe lieferte jüngst die Corona-Krise. Der Stellenwert der ortsnahen pharmazeutischen Betreuung wird in diesen Zeiten von der Bevölkerung und den Ärzten gleichermaßen geschätzt.