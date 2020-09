Düsseldorf-Wittlaer : Illegal entsorgter Autoschrott sorgt für Ärger

Düsseldorf Eine große wilde Müllkippe wurde am Bergesweg in Düsseldorf-Wittlaer entdeckt. Unter den Autoschrottteilen befinden sich auch Ölkanister und Autositze.

Bürger haben am Samstag eine große wilde Müllkippe am Bergesweg zwischen Wittlaer und Angermund entdeckt. Diese besteht aus alten Autoteilen wie Räder, Autositze. Kotflügel und Stoßstangen. Bereits am Samstag wurde der Müllberg der Stadt gemeldet.