„Wenn Martha tanzt“ : Tom Saller las bei den ­Jüdischen Kulturtagen

Der Schriftsteller Tom Saller las im Rahmen der Jüdischen Kulturtage in der Zentralbibliothek aus seinem Debütroman „Wenn Martha tanzt“. Die Geschichte, verriet er, hat einen autobiographischen Kern.

Viele Jahre später findet ein junger Mann das Notizbuch. Es ist Marthas Urenkel, und er möchte es in New York versteigern lassen. „Wenn Martha tanzt“ ist ein Roman über ein Jahrhundert deutscher Geschichte. Tom Saller, der als Psychotherapeut in Köln arbeitet, verbindet gekonnt sein Interesse für Musik und Literatur. Er erzählt seinen Roman aus zwei Perspektiven, der Marthas und ihres Urenkels. Er schreibt in knappen Sätzen – ganz im Sinne des „Bauhaus-Stils“, wie er sagte.