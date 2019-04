Zentralbibliothek Düsseldorf : Massagen gegen den Abistress

Physiotherapeutin Heike Ruiter massiert einen Schüler. Auch Nachhilfelehrer sind zur Unterstützung in der Zentralbibliothek . Foto: Endermann, Andreas (end)

Die Gymnasiasten sind im Abi-Stress. Sie müssen viel lernen, sich zwischendurch aber auch entspannen. So unterstützt die Zentralbibliothek Düsseldorf die Schüler bei ihren Prüfungsvorbereitungen.

Eigentlich schließt die Zentralbibliothek am Bertha-von-Suttner-Platz 1 pünktlich um 20 Uhr ihre Tore, doch kurz vor den Abiturprüfungen ist alles ein bisschen anders: „Heute ist Power Learning angesagt!“ tönt es aus den Lautsprechern in der Bibliothek um an das spezielle Programm zu erinnern, das Schülern bis Freitag zur Verfügung steht.