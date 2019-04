Netzwerk-Veranstaltung in Düsseldorf : Für Robert Habeck gibt es im Ständehaus ein grünes Menü

Georg Heimanns präsentiert als Vorspeise einen italienischen Brotsalat. Joanna Epstein (GCS, l.) und Kathrin Schröder-Böcker (RP) probieren schon mal. . Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Georg Heimanns tischt beim Besuch des Bundesvorsitzenden der Grünen grüne Ricotta-Waldpilz-Crêpes auf und natürlich auch grünen Spargel und Bio-Wein.

Er ist in der deutschen Politik ein Mann der Stunde. Ein Menschenfänger, der keine heißen Eisen scheut und auf charmante Weise sogar mit dem Gedanken spielt, große Wohnungsunternehmen zu verstaatlichen. So etwas kommt angesichts galoppierender Mieten beim Großstadtpublikum, bei dem die Grünen großen Rückhalt haben, an. Am 6. Mai ist Robert Habeck Gast des Ständehaus-Treffs der Rheinischen Post, und Chefredakteur Michael Bröcker wird den promovierten Philosophen Habeck sicher auch zu diesem Thema befragen.

550 Gäste werden in dem schönen Museumsbau erwartet, die Veranstaltung ist längst ausgebucht. Es steht auch bereits fest, was an den großen runden Tischen unter der Glaskuppel aufgetragen wird. Jörg Gerle, Leiter Veranstaltungen/Netzwerk bei der Rheinische Post Mediengruppe, hat mit Georg Heimanns und Joanna Epstein von GCS Catering die Speisenfolge festgelegt.

Die Tische werden von Lutz Smits (l.) mit Sonnenblumen dekoriert, sagt Jörg Gerle, Leiter Veranstaltungen bei der RP. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Beim Probeessen im Restaurant Klee’s am Grabbeplatz wurde schnell klar: Das wird wirklich ein grüner Abend. Beim Aperitif gibt es geeisten Wodka mit Apfelsaft aus grünen Gläsern, natürlich auch in einer nichtalkoholischen Variante als grüner Hugo. Das Wasser wird anschließend ebenso in grünen Gläsern dargeboten. Bei der Tischdeko lässt der Spezialist Lutz Smits das Logo der Partei strahlen: Große Sträuße aus Sonnenblumen werden schon beim Betreten des Saals ein Blickfang sein.

Die Vorspeise bestreitet ein Panzanella, ein italienischer Brotsalat. Der ist frühlingshaft erfrischend, mit Feta, Oliven, getrockneten Tomaten und einem Limettendressing. Der Hauptgang dürfte dem Vegetarier Habeck gefallen: Heimanns bringt weißen und grünen Spargel auf den Tisch, grüne Crêpes, die mit Ricotta und Waldpilzen gefüllt sind, dazu Drillinge und eine Sauce Hollandaise im kleinen Weckglas. Sollte Habeck mal eine Ausnahme machen wollen, wird auch ihm eine Tranche vom Weideochsen angeboten. Zum Spargel passend, kommt ein Öko-Weißburgunder aus dem Hause Martin & Georg Fußer ins Glas, wer einen Rotwein bevorzugt, wählt den Merlot-Cabernet aus dem Languedoc – ebenso ein Bio-Wein.