Veranstaltung in Düsseldorf : Evonik-Chef zu Gast beim Ständehaus-Treff

Veranstaltung in Düsseldorf

Düsseldorf Zum 90. Mal findet am Montagabend der Ständehaus-Treff der Rheinischen Post statt. Evonik-Chef Christian Kullmann steht dieses Mal im Mittelpunkt. Die rund 400 Gäste wurden auf dem Rasen der Merkur Spiel-Arena empfangen.

Nachdem der Ständehaus-Treff zuletzt wie gewohnt im Museum K21 am Kaiserteich stattgefunden hatte, war der Schauplatz der zweiten Auflage dieses Netzwerkergipfels in diesem Jahr nun einmalig wieder die Merkur Spiel-Arena in Stockum – und der Rasen, auf dem normalerweise die Fortuna-Kicker um den Sieg kämpfen, wurde zur Event-Location für die mehr als 400 Gäste der Rheinischen Post.