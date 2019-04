Engagemnt für Mittellose : Ehrung für Ärzte-Initiative

Der Menschenrechtspreis der Tonhalle geht an die „Praxis ohne Grenzen“.

Seit 2010 betreibt der Allgemeinmediziner in der norddeutschen Kleinstadt Bad Segeberg mittwochnachmittags eine Sprechstunde für mittellose, unversicherte Patienten, ohne Ansehen von Stand oder Herkunft. Seinem Vorbild sind inzwischen zehn Praxen in Deutschland gefolgt, allein in der Hamburger Praxis ohne Grenzen werden pro Jahr rund 1000 Menschen behandelt, die durchs soziale Raster gefallen sind.