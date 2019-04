„Die Runde der Raben“ : Im Kino Schreiben gelernt

Bernd Desinger leitet das Filmmuseum und hat nebenbei eine Fantasy-Roman-Trilogie abgeschlossen.

Was kommt dabei heraus, wenn ein Film-Experte, der mal Gitarrist einer Art-Rock-Band war, Romane zu schreiben beginnt? Auf eine moderne Artus-Geschichte kommt man vermutlich auch nach längerem Nachdenken nicht. Bernd Desinger, Leiter des Düsseldorfer Filmmuseums, transportiert die mittelalterliche Legende in eine Fantasy-Trilogie, die in der Gegenwart spielt und deren letzter Band „Die Runde der Raben“ gerade erschienen ist.

Für Sprache begeisterte sich Desinger schon während seines Film- und Literaturstudiums. Zum Romaneschreiben kam er jedoch über die Musik. Inspiriert von Gruppen wie Genesis oder Yes schrieb er lange Zeit „Rocklyrik“ für die Bands, in denen er spielte. 2006 begann Desinger dann mit der Arbeit an der Artus-Trilogie. In ihr begeben sich Jannifer, Falk, Eric und Lance auf die Suche nach ihrem entführten Freund Arthur. Die vier Helden, die am Ende ihres Studiums stehen, werden von den Kidnappern mit Geld ausgestattet, um auf der ganzen Welt nach Arthur zu fahnden. Dabei geraten sie immer wieder in surreale Situationen: Ein Bild, in das man hineinsteigen kann, oder ein Sturz in eine andere Epoche – der Alltag der vier Helden wird ins Wanken gebracht. Genau darin liegt für Desinger auch der besondere Reiz: „Es ist spannend, die Protagonisten Wesen und Erscheinungen auszusetzen, die nicht von dieser Welt sind“, sagt er.