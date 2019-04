In Düsseldorf-Wittlaer : Unbekannter toter Mann aus dem Rhein geborgen

In Düsseldorf-Wittlaer

Düsseldorf Erneut wurde ein toter Mann in Düsseldorf im Rhein geborgen. Die Leiche des Unbekannten wurde in Wittlaer entdeckt. Die Identität des Mannes ist noch unklar.

Zur Einsatzzeit um 11 Uhr am Montag sahen Zeugen in der Nähe der Bockumer Straße / Am Damm einen leblosen Körper im Rhein. Die Person konnte durch die Feuerwehr geborgen werden.