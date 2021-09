Sport in Düsseldorf : Am Sonntag gehört die Kö den Radfahrern

Stephan Hörsken (l.) und Carsten Wien organisieren „Rund um die Kö“. In einer neuen Disziplin treten Fahrer mit dem Lastenrad an. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Zum 50. Mal findet das Event „Rund um die Kö“ statt. Die Organisatoren haben sich neue Disziplinen überlegt, die ziemlich lustig werden könnten. Für Besucher gibt es neben den Rennen viel Drumherum mit Musik und Essen.

Normalerweise rollen Luxuskarossen über den Asphalt rund um den Kö-Graben. Einmal im Jahr aber wird das Rondell gesperrt, dann haben Radler freie Fahrt, können sich messen in verschiedenen Disziplinen und fast allen Altersklassen. Zum 50. Mal wird am Sonntag, 12. September, „Rund um die Kö“ stattfinden mit Rennen, die vom Bund deutscher Radfahrer abgesegnet wurden. „Diese Rennen gab es auch schon früher“, erzählt Carsten Wien von der Schicken Mütze, der gemeinsam mit dem Cycling Club Düsseldorf und einigen anderen Helfern die Organisation des Events übernommen und vieles geändert hat.

Neben dem reinen Frauenrennen wird es am Sonntag auch zum ersten Mal ein Lastenrad-Rennen geben, bei dem das Teilnehmerfeld nicht nur im Kreis fährt, sondern auch kleine Aufgaben lösen muss, „zum Beispiel Kisten und Reifen einsammeln, in den Korb packen und transportieren“, so der Organisator, der überzeugt ist, dass diese Rennen eine riesen Gaudi werden, ein bisschen wie ein Jump-and-Run-Spiel auf dem Computer. 16 Teilnehmer sind angemeldet für die Kategorie, drei Durchläufe wird es geben. Und weil die Lastenräder so groß sind, sind zwei Startpunkte auf der Kö angelegt.