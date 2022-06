Hoher Krankenstand : Eurowings streicht erneut zahlreiche Flüge in Düsseldorf und Köln

Köln/Düsseldorf Wegen Personalproblemen hat die Airline Eurowings erneut zahlreiche Verbindungen an den beiden größten Flughäfen Nordrhein-Westfalens gestrichen. Betroffen sind unter anderem Flüge nach Berlin, Budapest, Wien und Nizza.

Wie aus der Webseite des Düsseldorfer Flughafens hervorging, wurden am Dienstag mehrere Abflüge annulliert und damit etwa jeder neunte Eurowings-Start an dem Standort. Betroffen waren zum Beispiel Flüge nach Berlin, Budapest, Wien und Nizza. Auch am Flughafen Köln/Bonn zückte die Airline den Rotstift und strich einige Verbindungen, darunter Flüge nach Zürich, München und Zagreb. In den kommenden Tagen müssen Reisende mit weiteren Absagen rechnen.