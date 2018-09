Hans-Josef Heithorn und Udo Hempel: Rennradler der ersten Stunde

Düsseldorf Hans-Josef Heithorn und Udo Hempel waren beim ersten Düsseldorfer Rennen „Rund um die Kö“ vor 50 Jahren dabei. Am kommenden Sonntag stehen sie an der Strecke und schauen zu.

Die Premiere des Radrennens „Rund um die Kö“ vor 50 Jahren hatte eigentlich mit dem Sieg eines Lokalmatadoren enden sollen. Bei schönem Wetter und einer mit Publikum gesäumten Strecke hatten sich die beiden Düsseldorfer Fahrer Udo Hempel und Jupp Heithorn in der letzten Runde zusammengetan. Seit Jahren kannten sie sich von Trainingsrunden beim RSV Düsseldorf. „Meine Beine waren nicht mehr gut genug, um zu gewinnen“, erinnert sich Heithorn. „Da habe ich für meinen Freund Udo Hempel den Spurt angezogen.“ Knapp vor der Ziellinie wurde Hempel noch vom späteren Tour-de-France-Etappensieger Jan van Katwijk im Sprint abgefangen. „Wir haben in den Rennen viel kooperiert. Wir sind ja auch 50 Jahre später noch gute Freunde“, fügt der gebürtige Flingeraner Hempel hinzu. Nach dem zweiten Platz von Hempel und dem elften Platz von Heithorn in der ersten Ausgabe gelang den beiden Radfahrern die Revanche und sie sicherten sich beide den Sieg auf der heimischen Kö – Heithorn im Jahr 1969, Hempel in den 70er Jahren sogar drei Mal.

Bei Udo Hempel verlief die Karriere in den 70er Jahren steil: Er gewann bei den Olympischen Sommerspielen in München auf der Bahn die Goldmedaille in der Mannschaftsverfolgung, nachdem er vier Jahre zuvor unglücklich das Finale verloren hatte. Nach dem Olympiasieg als Amateur wechselte Hempel dann zu den Profis, wo er sich als guter Zeitfahrer einen Namen machte. Als gelernter Bahnfahrer nahm er erfolgreich an Sechstagerennen teil. An diese zuschauerfreundliche Form des Radsports erinnert sich auch Heithorn gerne zurück: „Ich war einer der jüngsten Fahrer beim Sechstagerennen in der Westfalenhalle in Dortmund, das war gigantisch.“