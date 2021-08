C-Promis und Influencer feiern in Düsseldorf : Beauty-Doc präsentiert Charity-Song

C-Promis und Influencer feiern in Düsseldorf

Düsseldorf Murat Dagdelen hat neue Ambitionen: Ihn zieht es hinter das Mikro – für einen guten Zweck. Zum Anti-Drogen-Song gab es eine Release-Party im Laki’s.

Normalerweise bessert der Schönheitschirurg Murat Dagdelen die Nasen, Lippen oder Augen von Menschen auf. Zu seinen Patienten zählen mittlerweile auch einige Promis, die auch schon mal einen Status ab C abwärts haben können. Mit zwei von ihnen – Rapper Rosario Renzino und Reality-TV-Teilnehmerin Gina-Lisa Lohfink – nahm Dagdelen den Anti-Drogen-Song „Bleib‘ gesund, halt‘ dich fern von dem Gift“ auf. Die Einnahmen sollen an die Düsseldorfer Drogenhilfe gehen.

Renzino und Lohfink waren auch bei der Release-Party am Donnerstagabend im Laki’s an der Breite Straße dabei. Der Facharzt für plastische Chirurgie begrüßte außerdem ein paar Influencer, die TV-Auswanderer Caroline und Andreas Robens und Schlagersänger Ennesto Monte. An dem Abend wurden die ersten Spenden gesammelt. „Jeder Mensch, der heute Abend hier ist, hat eine besondere Bedeutung für mich. Ich möchte den Opfern von Drogenmissbrauch helfen, und ihr unterstützt mein Herzensprojekt.“