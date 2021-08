Protest gegen Waffenexporte : Greenpeace-Schiff liegt in Düsseldorf vor Anker

Düsseldorf Um gegen den weltweiten Waffenhandel zu protestieren, liegt das Greenpeace-Schiff Beluga II mit einer Fotoausstellung noch bis Sonntag in Düsseldorf vor Anker.

Zwölf Häfen hat das Greenpeace-Schiff Beluga II schon hinter sich, nun hat es auch in Düsseldorf angelegt. Mitgebracht hat es die Fotoausstellung „Nothing Personal – The Back Office of War“. Die Bilder zeigen Fotos, die der Fotograf Nikita Teryoshin bei Waffenmessen in mehreren Städten auf allen Kontinenten gemacht hat. „Wir möchten mit dieser Ausstellung zeigen, wie Waffenhandel funktioniert und was seine Folgen in Kriegsgebieten sind“, sagt Caspar Klimmeck, der als Greenpeace-Hauptamtlicher das Projekt begleitet. Zuvor wurde es unter anderem in Hamburg, Frankfurt, Köln und Bremen präsentiert.