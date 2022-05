Schulbau in Düsseldorf : Politik wünscht sich ein Schulschwimmbad in Rath

Der Sportplatz an der Herdecker Straße liegt schon lange brach. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Das Lehrbecken soll in der geplanten Förderschule an der Herdeckerstraße entstehen. Vereinen sollen dieses für Schwimmkurse nutzen dürfen.

Auf dem Areal eines ehemaligen Sportplatzes an der Herdecker Straße wird die Franz-Marc-Förderschule mit dem Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“, die bislang am Lobachweg in Gerresheim untergebracht ist, einen Neubau erhalten. Zudem sollen eine Dependance der Jan-Wellem-Förderschule mit Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung und eine inklusive Kita dort einziehen. Die Bezirksvertretung 6 möchte mehrere Wünsche bei den Planungen berücksichtigt sehen und ist dazu einstimmig einem Antrag der FDP- und der CDU-Fraktion gefolgt.

Gewünscht wird von den Politikern, dass im neuen Schulgebäude ein Lernschwimmbecken, wie es eines bereits am Lohbachweg gibt, realisiert wird. „Für die geistige und körperliche Entwicklung ist dies ein entscheidender Bestandteil der Förderschule“, heißt es in der Antragsbegründung. So ein Schwimmbecken käme auch den Menschen in Rath, Unterrath und Umgebung zugute, da dort niederschwellige und kleingruppige Schwimmkurse in den Abendstunden und am Wochenende angeboten werden könnten. „Auch die Möglichkeit, generationenübergreifend für die älteren Bürgerinnen und Bürger gezielte Wassergymnastikangebote anbieten zu können, würde das Lernschwimmbecken bieten“, sagen die Politiker. Ihnen ist es wichtig, dass bei der Energieversorgung für das Schwimmbecken aus ökologischen Gründen und aus Kostengründen die neusten Entwicklungen wie Fotovoltaik berücksichtigt werden.

Die Bezirksvertretung möchte zudem, dass bei den Planungen des Schulgebäudes die steigenden Schülerzahlen bedacht werden. Außerdem wollen sie rechtzeitig Parkproblemen im Umfeld vorbauen, denn schon jetzt herrsche in der benachbarten D-Zug-Siedlung ein hoher Parkdruck. „Die Erfahrungen aus dem Lohbachweg zugrunde legend, sollte auf dem Gelände ein Wendehammer für die Schülerspezialverkehre geschaffen werden. Dies erfordert, dass derzeit noch oberirdisch geplante Stellplätze in die Tiefgarage verlegt werden müssten.“ Neben ausreichend Fahrradstellplätzen sollen zudem Quartiersparkplätze für die Anwohner geschaffen werden, die an diese vermietet werden.