Wohnungsbau in Düsseldorf : Spatenstich für 106 neue Wohnungen

Die Visualisierung zeigt, wie die Straße In den Diken Ende 2024 aussehen soll. Neben Wohnungen werden auch Gewerbeeinheiten realisiert. Foto: Ten Brinke

Düsseldorf In der Straße In den Diken in Rath baut der Investor Ten Brinke das neue Quartier. Beim Spatenstich wurde zudem eine wichtige Wegeverbindung durch den Stadtteil angekündigt.