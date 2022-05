Tag der Städtebauförderung in Düsseldorf : Förderprojekte werden vorgestellt

Der Sportpark am Bunker gehört zu den Projekten, mit denen der Stadtteil Rath aufgewertet wurde. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf In Rath und Mörsenbroich sind schon erhebliche Fördermittel geflossen. Was davon umgesetzt wurde und was noch geplant ist, wird am Freitag vorgestellt.

Jedes Jahr zeigt der Tag der Städtebauförderung, wie sich öffentliche Fördergelder konkret auswirken. Der deutschlandweite Aktionstag des Bundes und der Länder findet bereits zum achten Mal statt. In diesem Jahr möchte die Stadt Düsseldorf gemeinsam mit Partnern vorstellen, was schon in Rath und Mörsenbroich mit Hilfe von Fördermitteln passiert ist und was noch geplant wird. Denn seit 2011 sind insgesamt 3,86 Millionen Euro in die beiden Stadtteile geflossen. Dazu findet am Freitag, 13. Mai, zwischen 15 und 19 Uhr ein informatives Programm an mehreren Orten in Rath und Mörsenbroich statt.

Dieses startet um 15 Uhr im „i-Punkt Arbeit“, Westfalenstraße 26, mit einer Fotoausstellung über die Anfänge der Anlaufstelle für Arbeitssuchende und die Angebote der Zukunftswerkstatt Düsseldorf. Um 15.40 Uhr beginnt an der Unterführung Selbecker-/Helmutstraße ein zweistündiger Stadtteilspaziergang, an dem Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes, des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes, des Sportamtes und des Jugendamtes teilnehmen. Sie stellen Ideen für das Fördergebiet vor und beantworten Fragen. Gezeigt werden zum Beispiel Grünflächen, die für Urban Gardening-Projekte zur Verfügung gestellt werden.

„Es ist toll, dass wir nach langer Zeit wieder vor Ort mit den vielen engagierten und interessierten Bürgerinnen und Bürgern den Tag der Städtebauförderung feiern und neue Projekte für Rath und Mörsenbroich vorstellen können“, so Cornelia Zuschke, die zuständige Beigeordnete für Planen, Bauen, Wohnen und Grundstückswesen. Für den Rundgang wird aus organisatorischen Gründen um eine Anmeldung unter alexandra.bieber@duesseldorf.de gebeten.

Ab 18 Uhr klingt der Tag im Rather Familienzentrum, Rather Kreuzweg 43, aus. Dort werden auf Plakaten alle geplanten Maßnahmen übersichtlich dargestellt. Die Plakate werden bis Freitag, 20. Mai, im Familienzentrum während der Öffnungszeiten zu sehen sein. Am Montag, 16. Mai, sind Eltern zudem eingeladen, zwischen 16 und 18 Uhr mit ihren Kindern im Familienzentrum zu basteln. Die Eltern können dann auch mit Vertretern des Stadtplanungsamtes ins Gespräch kommen.