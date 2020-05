Verkehrserziehung in Düsseldorf : Grünes Licht für Verkehrsschule

Rath Die alten Räume sind zu klein und marode, die Toiletten stinken. 2,9 Millionen Euro sollen jetzt in einen Neubau investiert werden. Die Gestaltung der Außenanlage soll später erfolgen.

Einstimmig hat der Stadtrat beschlossen, dass die Jugendverkehrsschule auf dem Schützenplatz am Rather Broich einen Neubau erhält, in dem auch die Verkehrspuppenbühne der Polizei untergebracht wird. So soll ein Zentrum für Verkehrserziehung entstehen. Rund 2,9 Millionen Euro werden dafür investiert, darin sind noch nicht die Kosten für Ausstattung und das Mobiliar enthalten. Durchgeführt wird das Projekt von der Stadttochter Immobilien Projekt Management (IPM). Der Baubeginn soll im 3. Quartal 2021 erfolgen. Die Bauzeit beträgt zwölf Monate. Nicht zum Projekt gehört die Platzgestaltung selbst. Wie dieser besser hergerichtet werden kann, soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.