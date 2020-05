Schützen in Düsseldorf : Ein Brand führte zur Freundschaft

Stockum/Stadtmitte. Das Feuer hatte die Kompagnie-Fahne der Grenadiere aus Stockum zerstört. Schützen aus der Stadtmitte halfen mit ihrer Fahne aus. Das war vor 40 Jahren keineswegs selbstverständlich - und hatte weitreichende Folgen.

So verstärken sich seit 40 Jahren die Gruppen bei den großen Festumzügen der jeweiligen Schützenfeste. Die Königsschießen und Krönungsbälle der Freundschaftskompanien werden immer zahlreich besucht, Ausflüge gemeinsam unternommen und die Regimenter haben die Freundschaft bereits durch Auszeichnungen gewürdigt. Inzwischen sind auch viele der Grenadiere im jeweils anderen Verein als aktive oder passive Mitglieder gemeldet. Dabei kommt es zu ungewöhnlichen Konstellationen. So wird der nächste König der 2. Grenadiere Jakobus Dirk Rameckers, der 1. Hauptmann der Stockumer Grenadiere. sein. Rameckers wird, da alle Schützenaktivitäten abgesagt werden mussten, allerdings nicht in diesem Jahr, sondern erst 2021 sein Amt antreten. „Ich bin quasi ein König in Lauerstellung.“