Wohnungsbau in Düsseldorf : 500 neue Wohnungen für Rath

Rath Die Bauarbeiten für den zweiten Abschnitt an der Westfalenstraße sollen nun beginnen. Zunächst müssen die alten Industriehallen abgerissen werden.

Bei der Weiterentwicklung des Wohngebietes an der Westfalenstraße wurden die nächsten Schritte eingeleitet. So hat die Verwaltung den Bebauungsplan für das ehemalige Betriebsgelände der Firma Paguag in der Bezirksvertretung vorgestellt. Das Gremium empfiehlt dem Stadtrat einstimmig, diesen Plan am 8. Oktober zu verabschieden. Auf dem rund vier Hektar großen Areal sollen Wohnhäuser mit rund 480 Wohneinheiten und eine Tiefgarage für rund 400 Fahrzeuge realisiert werden.