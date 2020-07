Schulwegsicherheit in Düsseldorf : Die Straße ist ein Schleichweg und Parkplatz

Rath Die Eitelstraße ist ein viel genutzter Schulweg. Um die Sicherheit dort gab es schon häufiger Diskussionen, auch in politischen Gremien, denn dort immer wieder zu schnell gefahren.

Eigentlich ist die Eitelstraße eine ruhige Wohnstraße, die durch zahlreiche alte Bäume gesäumt wird. Ärger gibt es dort aber schon seit vielen Jahren auch ohne Straßenbauarbeiten. So wird die Straße, obwohl sie eigentlich als Anliegerstraße ausgewiesen ist, ebenso wie die benachbarte Reichswaldallee und der Hirschweg als Parkfläche von Pendlern genutzt, die aus Ratingen kommen und dort in die Stadtbahn U72 umsteigen. Dadurch sparen die Pendler Geld, denn in Rath beginnt eine neue Tarifzone, ein Ticket von Rath in die Düsseldorfer Innenstadt ist nur halb so teuer wie von Ratingen aus.

Gleichzeitig ist die Eitelstraße aber auch ein beliebter Schleichweg. Die Autofahrer wollen damit den allmorgendlichen Stau auf der Reichswaldallee umfahren. Damit sich das auch lohnt, wird häufig viel zu schnell in der Tempo-30-Zone gefahren. Die Bezirksvertretung 6 hat bereits mehrfach auf dieses Problem hingewiesen und auch der Jugendrat hat die Verwaltung gebeten, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie das verhindert werden kann. Denn die Straße ist ein viel genutzter Schulweg. An ihrem Ende liegen eine Grundschule und ein Kindergarten. Besonders in der dunklen Jahreszeit ist es dort nicht besonders hell, da sie mit Gaslaternen beleuchtet wird. Politiker und der Jugendrat befürchten deshalb eine Gefährdung der Kinder durch den Parksuchverkehr und die Raser.