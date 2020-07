Familienbildung in Düsseldorf : Viele Angebote für junge Familien

Monika Reckmann, Leiterin der ASG in Rath, freut sich, dass das Rather Familienzentrum bald wieder mit Leben gefüllt ist. Foto: Julia Brabeck

Rath Bei der ASG in Rath liegt der Schwerpunkt auf Angeboten für junge Familien. Das bewährte Kursprogramm soll trotz Corona nach den Ferien wieder anlaufen. Auch offen Treffen sollen dann wieder möglich sein.

Einiges wird anders ablaufen, aber der Anspruch, Familien mit kleinen Kindern zu unterstützen und zu stärken, ist geblieben. Nach den Sommerferien startet das Bildungsforum ASG mit seiner Zweigstelle im Rather Familienzentrum (RFZ) mit seinem Kursprogramm, das den Corona-Vorschriften entsprechend angepasst wurde. „Die Gruppen sind kleiner, und es wird innerhalb der Gruppen keine Fluktuation geben. Es kann also beispielsweise nicht mehr eine Freundin probeweise mitgebracht werden“, erklärt Monika Reckmann, Leiterin der ASG in Rath, einige der neuen Regeln.

Dazu gehören auch das Tragen von Masken in den Fluren, die feste Zuordnung von Spielzeug und Materialien zu einer Gruppe und der Verzicht auf das Singen. „Das ist schade, da Singen in vielen Gruppen ein festes Ritual zu Anfang und Ende des Kurses ist. Das müssen wir halt jetzt durch andere Rituale ersetzen.“

Klassiker wie die Babymassage mit Rückbildung können genauso gebucht werden wie Geburtsvorbereitungs- und Babysitterkurse. Es gibt Spielgruppen für Zwei- und Dreijährige und eine Waldspielgruppe für Kinder ab fünf Jahren. Auch mehrere offene Angebote sollen wieder aufgenommen werden. Dazu gehören etwa die Kinderbetreuung „Mama hat frei“ und das Sonntagsfrühstück für Alleinerziehende. Auch das Sprachcafé für Geflüchtete will wieder Gäste vor Ort empfangen. Dieses hatte in den vergangenen Wochen nur online stattgefunden. „Mit einer tollen Resonanz. Bis zu 20 Personen haben teilgenommen“, sagt Reckmann. Deshalb soll dieses Angebot auch weiterhin virtuell nutzbar sein.

Weitere Infos gibt es online unter www.asg-bildungsforum.de, per Telefon unter der Nummer 1740146 oder im Rather Familienzentrum am Rather Kreuzweg 43. „Wenn jemand Möglichkeiten auf Ermäßigungen hat oder Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket abrufen kann, helfen wir gerne bei den entsprechenden Anträgen“, sagt Reckmann.