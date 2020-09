Serie Belastete Straßennamen : Münchhausenweg: Der Nachfahre des Lügenbarons war Antisemit

Rath Der Schriftsteller Börries von Münchhausen unterstützte das Nazi-Regime und sah das Judentum als Gefahr an. Paradoxerweise unterhielt er jedoch berufliche und freundschaftlichen Beziehungen zu Menschen jüdischen Glaubens.

Beim Straßennamen Münchhausenweg denken viele Passanten wahrscheinlich zunächst an den Lügenbaron. Und tatsächlich war Börries Albrecht Conon August Heinrich Freiherr von Münchhausen ein Nachfahre jenes Hieronymus Münchhausen, auf den die Geschichte vom Ritt auf der Kanonenkugel zurückgeht. Der Nachfahre gilt als einer der wichtigsten Schriftsteller des frühen 20. Jahrhunderts, die Forschung befasst sich in jüngerer Vergangenheit jedoch eher mit seinen politischen Einstellungen als mit seinem literarischen Schaffen. Nach diesem Münchhausen ist eine Straße in Mörsenbroich benannt, die Initiative zur Benennung 1947 kam vom damaligen Leiter der Stadt- und Landesbibliothek.

Tatsächlich wurde in den späten 1940er Jahren und bis in die 1960er Jahre Münchhausens literarisches Schaffen viel rezipiert, auch im Schulunterricht gehörten seine Balladen zum Lehrplan. Heutzutage wird vor allem die teils widersprüchliche antisemitische Einstellung des Barons untersucht. Dieser äußerte relativ früh, dass er die deutsche Rassereinheit, vor allem frei von jüdischem Blut, für ein hohes Gut und die Juden für minderwertig halte. Trotzdem verkehrte er in jüdischen Kreisen, unterhielt Freundschaften und arbeitete sogar an der Balladensammlung „Juda“ mit, die als Plädoyer für die zionistische Bewegung verstanden werden kann. Wie viele deutsche Zeitgenossen bezeichnete Münchhausen das Judentum als Ganzes als Gefahr, während er einzelnen Juden teils freundschaftlich gegenüber stand. Aufgrund von Differenzen in der Bewertung des Judentums bezeichnete sich Börries von Münchhausen anfangs als „noch kein Nationalsozialist“.

Seine Werke wurden jedoch sowohl im Ersten Weltkrieg an der Front wie auch später im Dritten Reich gern gelesen und weit verbreitet. Während der Weimarer Republik festigte sich offenbar Münchhausens Rassismus, den er in Zeitungsbeiträgen und Schriften äußerte. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde der Baron als Senator in die Deutsche Akademie der Dichtung der „gesäuberten“ Preußischen Akademie der Künste berufen und gehörte zu den Unterzeichnern des „Treuegelöbnisses“ der deutschen Schriftsteller für Adolf Hitler. Er war maßgeblich daran beteiligt, die Akademie zum künstlerischen Sprachrohr des Dritten Reichs zu machen. Während dieser Zeit entfernte er sämtliche jüdischen Motive aus seinen Werken.

Obwohl Münchhausen sich gegen Angriffe auf die geistige Freiheit stellte und teilweise verfolgte Kulturschaffende in Schutz nahm, stand er offensichtlich fest hinter der Ideologie des Nationalsozialismus. So gab er den Anstoß zur späteren Namensänderungsverordnung mit. Diese besagte, dass Juden, die keine als typisch jüdisch geltenden Namen trugen, sich zusätzlich Israel beziehungsweise Sara nennen mussten. Dies sollte dazu beitragen, deutsche Juden einfacher erkennen zu können.

Zu Beginn der 1940er Jahre zog sich Börries von Münchhausen aus dem Literaturbetrieb zurück, erhielt jedoch noch 1944 die Ehrenbürgerschaft der Stadt Altenburg und wurde von Adolf Hitler auf die sogenannte „Gottbegnadeten-Liste“ der wichtigsten deutschen Schriftsteller gesetzt. Trotzdem dürfte dem Baron der nahende Niedergang des Dritten Reiches bewusst gewesen sein. Als die bevorstehende Niederlage im März 1945 immer deutlicher wurde, nahm sich Münchhausen auf seinem Schloss Windischleuba das Leben.