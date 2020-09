Neubaugebiet in Alpen : Diese Lärmschutzwand gefällt bald auch den Bienen

Alpen Neben dem Neubaugebiet in Alpen-Ost liegen Gewerbe und eine Bahnlinie. Deshalb investiert die Gemeinde rund 1,2 Millionen Euro in eine 370 Meter lange Wand – sie soll den Lärm fernhalten.

In Alpen-Ost an der Van-Dornick-Straße entsteht in den kommenden Jahren ein Neubaugebiet mit 15 eingeschossigen Einfamilienhäusern und fünf Doppelhäusern. Dazu wird es einen Block von 2700 Quadratmetern geben, auf dem fünf bis sechs Einfamilienhäuser in einer Art Atrium über einer Tiefgarage entstehen sollen. Zusätzlich sind 13 Grundstücke für zwingend zweigeschossige Mehrfamilienhäuser mit je fünf bis sechs Wohnungen vorgesehen. Auch hier ist an Parken in der Erde gedacht.

Wer sich ansehen möchte, wie die Lärmschutzwand in Alpen Ost einmal aussehen wird, kann das auf der Homepage der Firma machen (www.rau.de). Eine grüne Insel wird auch am anderen Ende des Baugebietes in Höhe der Feuerwehr entstehen. Weil ein 2500 Quadratmeter großes Areal bauleitplanerisch nicht genutzt werden kann, will die Gemeinde das Grundstück in bis zu 50 Parzellen unterteilen, in denen Schrebergärten eingerichtet werden sollen. „Diese Gärten sind angedacht für den Anbau von Gemüse, Bäume sind dort nicht gestattet. Die Gemeinde möchte gern in der Mitte eine gemeinschaftlich nutzbare Hütte für Gartenutensilien errichten“, so Schlicht. Besucher dürfen sich das bald aus der Nähe ansehen, denn entlang der grünen Wand wird ein Wanderweg angelegt, der von der Weseler Straße bis zur Graf-Gumprecht-Straße führen wird.