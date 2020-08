Schützen in Düsseldorf : Schützen wollen in Erinnerungen schwelgen

Rath Wenn schon nicht eine gemeinsame Feier möglich ist, wollen die Rather Schützen zumindest ein virtuelles Fest feiern. Die zurzeit fehlende Gemeinschaft wird von den Mitgliedern sehr vermisst.

Den Kontakt zu seinen Mitgliedern halten, im Bewusstsein der Rather Bürger bleiben, das sind auch zu Corona-Zeiten die Ziele des Bürger-Schützenvereins Rath. Dieser hätte eigentlich an diesem Wochenende sein großes Fest gefeiert. „Das wollen wir wenigstens virtuell machen“, sagt Schützensprecher Tobias Glöck. Viele Stunden hat er altes Filmmaterial gesichtet, digitalisiert und zusammengeschnitten. Jeden Tag, an dem das Schützenfest stattgefunden hätte, veröffentlicht er nun über die sozialen Medien ein thematisch passendes Video. „Wir wollen Erinnerungen wachrufen, deshalb zeigen wir auch sehr weit zurück liegende Feste. Mit viel Glück wird darunter auch ein Film über die Parade von 1936 sein.“ Aktuelles Material liefert die sehr rege Schützenjugend. Sie gestaltet traditionell den Schützenfestsamstag und hat deshalb für diesen Tag eine Überraschungsdarbietung aufgezeichnet.

10.000 Flyer haben die Schützen gedruckt, die an die Rather Haushalte verteilt werden, um auf diese Aktion aufmerksam zu machen. Um für ein bisschen Schützenfeststimmung zu sorgen, werden am Sonntag die Musikcorps Düsseldorfer Stadttrompeter und Rheinperle an sieben verschiedenen Orten aufspielen. „Damit es keine zu großen Menschenansammlungen gibt, werden wir die Standorte aber vorher nicht bekannt geben“, sagt Schützenchefin Marlene Thyssen-Voss. Sie fordert zudem alle Gesellschaften auf, die Straßen wie immer zu schmücken und Fahnen zu hissen.