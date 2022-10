Besondere Aktion : Bei einem Schönheitsevent ging es um Mütter und ihre Kinder

Pempelfort Bei ihrem ersten Mama-Kind-Tag bot Sultan Akdemir Schönheitsbehandlungen mitsamt Nachwuchsbetreuung an. Wie das bei den Besucherinnen ankam.

Mama Mobina hatte den kleinsten Besucher zum „One Day in Paradise“-Event mitgebracht. Der zwei Monate alte Nick lag gemütlich auf Mamas Schoß und trank seine Milch, während in seiner Nähe die älteren Kinder herumrannten und die Mütter bei gesunden Drinks und Fingerfood sich auf ihre Schönheitsbehandlung einstimmen konnten. Die Inhaberin der Beauty-Oase „Goldenratio cosmetic“, Sultan Akdemir, hatte am Samstag zu diesem Event an der Toulouser Allee geladen – und in dieser Form war es eine Premiere. Im Mittelpunkt sollten an diesem Tag allein die Mütter stehen: „Wir wollen allen Mamis eine verdiente Auszeit bieten und dem Nachwuchs gleichzeitig eine professionelle Betreuung“, sagt Akdemir, die ihren Beauty-Salon 2015 eröffnete und seit 2018 am jetzigen Standort tätig ist.