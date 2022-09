Straßenfest in Düsseldorf : Pempelfort feiert wieder die Nordstraße

Die Händler an der Nordstraße freuten sich über die vielen Besucher des Straßenfestes. Foto: Anne Orthen (orth)

Düsseldorf Bei bestem Septemberwetter schlenderten die Besucher des Nordstraßenfestes in Düsseldorf-Pempelfort über die beliebte Einkaufsstraße. Die Händler waren zufrieden.

Von Charlotte Weismann

Bereits zu Beginn des Straßenfestes um 13 Uhr füllen sich die Boutiquen, Bistros und Läden. „Wir sind gerade erst angekommen, aber freuen uns schon darauf die Straße entlang zu laufen und uns inspirieren zu lassen, in welche Läden es uns zieht,“ sagt Ricarda Strullkötter. Sie selbst wohne direkt um die Ecke und sei das erste Mal auf dem Nordstraßenfest. „Meine Eltern sind zu Besuch und das ist eine sehr schöne Gelegenheit den Beiden die Nachbarschaft zu zeigen und ein wenig zu Bummeln“, sagt Strullkötter.

Fürs Bummeln und Shoppen gab es reichlich Gelegenheit. Viele Läden nahmen an dem verkaufsoffenen Sonntag teil und stellten ihre Ware an Ständen vor ihren Geschäften aus oder verteilten Kostproben oder Giveaways. Britta Hamburg, die Inhaberin der Boutique Hamburg, engagierte sogar einen DJ, der das Shopping-Erlebnis ihrer Kunden musikalisch bereichern solle neben dem Prosecco der ihnen ausgeschenkt wird. „Die Leute haben Lust rauszugehen und wieder in Geschäften und nicht online shoppen zu gehen“, sagt Hamburg. Sie freue sich sehr über das schöne Wetter und erhoffe sich neue Kunden auf der Nordstraße und in ihrem Laden.

info Rund 700 Meter lange Haupteinkaufsstraße Geschichte Die Nordstraße war früher ein Teil der Landstraße von Düsseldorf in Richtung Norden und Nordosten. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Straße bebaut, heute ist sie auf rund 700 Metern eine der beliebtesten Einkaufsstraßen der Stadt. Um die Belange der Gewerbetreibenden kümmert sich die Werbegemeinschaft Nördliche Innenstadt.

„Gerade für Menschen, die nicht gerne in die Innenstadt gehen, ist die Nordstraße wirklich die beste Einkaufsstraße. Man hat hier alles, was man braucht.“ Leider merke man die Energiekrise und die Inflation ausgesprochen stark. „Die Leute schlucken, wenn sie auf den Preis schauen, weil alles teurer geworden ist und sie nicht mehr so viel leisten können in diesen Zeiten. Wir versuchen unseren Kunden trotz allem ein schönes Einkaufserlebnis zu bieten und verkaufen natürlich auch kleinere Artikel wie Wollmützen“, sagt Hamburg.

Neben der Inflation machte die Baustelle an der Haltestelle Venloer Straße den Ladenbetreibern lange zu schaffen. Nach drei Monaten Bauarbeiten wird die Haltestelle wieder angefahren, aber in der Zwischenzeit war die Einkaufsmeile nicht gut angeschlossen. „Es sind drastisch weniger Kunden in den Laden gekommen während der Bauarbeiten. Ich bin froh, dass die vorbei sind,“ sagt Sandra Wachtendonk, die Inhaberin von Feenzimmer. Die Boutique feierte dieses Wochenende zudem das dreijährige Bestehen. „Durch das Fest lernen noch mehr Düsseldorfer die Nordstraße kennen“, sagt Wachtendonk. Das Straßenfest sei auch eine tolle Gelegenheit, die neue Schmuckauswahl für diese Saison vorzustellen.

Für hungrige Mägen gab es mehrere Anlaufstellen. Im weiß-blauen Haus genossen die Besucher bayrische Kost, einige kamen sogar in Dirndl oder Lederhosen passend zum Oktoberfest. Für den kleinen Hunger verteilte der Circus-Familienbetrieb Merz und Pilini kostenlos Popcorn und Zuckerwatte und sammelten Spenden für ein Kinderhospiz. Außerdem konnten Kinder beim Bällewerfen ihr Glück versuchen. Auch die Hüpfburg am oberen Ende der Nordstraße war bei den kleinen Besuchern sehr beliebt und stetig gefüllt von lachenden, hüpfenden Kindern.