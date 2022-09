Düsseldorf Närrinnen sind schon aktiv : Neuer Sellerieprinz für die Närrischen Marktfrauen

Düsseldorf Die Närrischen Marktfrauen haben eine besondere Tradition: Im Sommer kommt der Karnevalsverein zusammen und feiert schon mal den Karneval vor. Und er wird auch ein Sellerieprinz gekürt. Der heißt für die Post-Corona-Session Volker I..

Das Motto des Sommerfestes stand auch auf den T-Shirts der Karnevalisten: „Wir feiern, wie wir können“, dazu trugen die Damen ihre bunten Hüte. Nachdem in den vergangenen zwei Jahren der Club der Sellerieprinzen die Funktion gemeinschaftlich übernommen hatte, durfte sich mit Volker Rudnick in diesem Jahr wieder ein einzelner Mann über dieses Amt freuen, erzählt Klinkhammer. Als „alleinerziehender Vater eines Hundes“ freue er sich auf die Session mit den Marktfrauen, so der Sellerieprinz. Der Unternehmensmanager ist Schatzmeister der noch sehr jungen Gruppe „Große Kaiserswerther Karnevalsgesellschaft“, die sich 2019 gründete – außerdem schlägt sein Herz noch für die Düsseldorfer Jonges, und er ist ein leidenschaftlicher Segler. „Sein“ Präsident – Oskar Tasch-Schott von der Große Kaiserswerther Karnevalsgesellschaft – habe ihn den Marktfrauen „leihweise zur Verfügung gestellt“. 30 Närrische Marktfrauen stehen an seiner Seite und wollen mit ihm eine „sensationelle Session“ feiern. „Und natürlich sind schon alle neugierig, wie seine Beine in den Strumpfhosen seines Ornats aussehen werden“, meint Präsidentin Petra Bark. Sie gab dem Sellerieprinzen Anzieh-Tipps. Denn – so war zu erfahren – der Sellerieprinz lebt bislang noch alleine und hat niemandem, der ihm beim Ankleiden helfen kann.