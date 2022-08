Festival „Liebe das Leben“ in Düsseldorf : Tolle Stimmung beim Music Weekend in Pempelfort

Düsseldorf Der Fund der Weltkriegsbombe sorgte dafür, dass das Pempelforter Festival am Samstag startete. Wegen der fehlenden Einnahmen vom Freitag steht eine Fortführung auf der Kippe.

Der Fund der Weltkriegsbombe machte den Machern des zweiten Pempelforter Music Weekends einen dicken Strich durch die Rechnung. Der Auftakt des Festivals „Liebe das Leben“ musste von Freitag auf Samstag verschoben werden, da bei Arbeiten auf einer Baustelle in der Nähe der Marc-Chagall-Straße eine Bombe entdeckt wurde, die noch am Abend entschärft werden musste. „Wir waren gerade mit dem Aufbau fertig, dann kam die Info mit der Bombe. Kurz vor 16 Uhr hat das Ordnungsamt dann die Öffnung unseres Festivals gestoppt. Die Enttäuschung war zuerst groß, doch dann haben wir uns kurz geschüttelt und uns gesagt, dass es Samstag weitergeht,“ erzählte Mitveranstalterin Petra Schlieter-Gropp.

Der verspätete Start des Festivals beeinträchtigte die Stimmung jedoch nicht. In einem nachbarschaftlichen Ambiente kamen die Anwohner aus Pempelfort und Umgebung zu einem großen Sommerfest mit Live-Musik zusammen. Auf einer 300 Quadratmeter großen Veranstaltungsfläche erstreckte sich ein Programm für die ganze Familie. Die Kinder konnten sich an der aufgebauten Malwand kreativ austoben oder sich in kleinen Swimmingpools abkühlen, während die Eltern in Liegestühlen bei einem Glas Wein die Musik genießen konnten.