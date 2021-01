Schutz gegen Covid-19 : Kinderhospizverein fordert Impfung seiner Mitarbeiter

Düsseldorf Auch Angehörige und begleitende Ehrenamtler warten auf den Schutz vor einer Corona-Infektion. Nur die Impfung könne die Arbeit des Hospizvereins auf Dauer gewährleisten.

„Wir fordern die schnellst mögliche Impfung aller Pflege- und Begleitpersonen, da Minderjährige zurzeit noch nicht selbst geimpft werden können“, sagt Corinna Walker, die Koordinatorin des Düsseldorfer Hospizes im Nord Carree. „Auch enge Kontaktpersonen, die im gleichen Haushalt leben wie die Erkrankten warten auf einen Impftermin.“ Die Angst, dass sich ein von einer lebensverkürzten Erkrankung betroffener junger Mensch mit dem Corona-Virus infiziert, sei sehr groß, sagt sie. Denn auf Kontakte komplett zu verzichten oder die Kontakte erheblich einzuschränken, sei keine Option. Viele nicht-kognitiv Erkrankte gehen oder gingen bis zum Lockdown zur Schule und in die Universität, außerdem wohnen sie mit Eltern, Geschwistern und anderen Angehörigen zusammen. „Der Gedanke, das eigene Kind zu gefährden und deshalb auf Abstand gehen zu müssen, bringt alle an ihre Grenzen“, sagt Walker. Nur eine schnelle Impfung könne Abhilfe schaffen, aber Familienmitglieder unter 80 Jahre seien in der priorisierten Impfstrategie nicht vorgesehen. „Wer an einer lebensverkürzenden Krankheit leidet, hat auch ein geschwächtes Immunsystem. Bei einer Infektion mit dem Corona-Virus ist ein schwerer Verlauf zu befürchten“, sagt Corinna Walker. Durch einen Impfschutz könnten Erkrankte und ihre Angehörigen die verbleibende Lebenszeit bestmöglich und ohne Angst vor einer Infektion gestalten.