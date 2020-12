Geldinstitut verschlankt sein Filialnetz in der Landeshauptstadt : Sparda-Bank schließt zwei weitere Filialen

Die Sparda-Bank schließt Ende März 2021 ihre Filialen in Benrath und Pempelfort. Foto: Dirk Neubauer

Benrath/Pempelfort Wegen der Corona-Pandemie finden in den Filialen in Benrath und Pempelfort aktuell schon keine Beratungsgespräche mehr statt. Die Hauptstelle am Hauptbahnhof schließt vom 28. bis 30. Dezember wegen des Lockdowns.

(rö) Die Sparda-Bank schließt in Düsseldorf zum 31. März 2021 mit der Nordstraße 85 und der Börchemstraße 35 zwei weitere Filialen. Mit diesem Datum werden auch die SB-Geräte abgeschaltet, beide Standorte werden komplett aufgegeben. In einer Pressemitteilung der Bank heißt es, dass Überweisungen online oder per Post eingereicht werden können. Die Bargeldversorgung könne über die CashPool-Partnerbanken oder beim Einkauf in Supermärkten sichergestellt werden. Ende 2019 hatte das Geldinstitut seinen Sparkurs angekündigt; in einigen Filialen sind die Mitarbeiter schon abgezogen worden.

„Mit Blick auf die Herausforderungen für die Bankenbranche müssen wir auf die veränderten Rahmenbedingungen reagieren und unsere Beratungskompetenzen weiter bündeln“, sagt Bernhard Syben, Vertriebsdirektor der Sparda-Bank West. Die Mitarbeiter der beiden Filialen sollen den Standort am Hauptbahnhof (Ludwig-Erhard-Allee) verstärken, wo die Genossenschaftsbank ihre Beratungs- und Serviceangebote zentral anbieten will. Die Gründe für die Anpassung der Filialstruktur sind laut Sparda-Bank, dass immer weniger Kunden für ihre alltäglichen Bankgeschäfte eine Filiale besuchten, sondern stattdessen digitale und mobile Lösungen bevorzugen. Die Corona-Pandemie habe diesen Trend noch einmal spürbar verstärkt.