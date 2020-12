Thriller aus Düsseldorf: Marcel Mellor lässt sich von Kaffee inspirieren : Ein spannender Zeitreise-Thriller aus Pempelfort

Marcel Mellor schrieb „Das Register“ in Pempelfort. Foto: privat

Düsseldorf An erster Stelle steht bei dem Autor Marcel Mellor seine Familie, aber direkt danach kommt das Schreiben. „Das ersetzt dann die Netflix-Serie am Abend oder ein Hobby. Und im Moment sind auch lange Spaziergänge an der Tagesordnung.“ Die geben dem jungen Mann Inspiration – und Kaffee. So entstand sein Thriller „Das Register“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Frühjahr veröffentlichte Marcel Mellor seinen Debüt-Roman „Das Register“ zunächst als E-Book. Jetzt erschien das Werk als gedruckte Version im Handel. Die zweite Auflage ist jetzt schon im Druck. Fans der Serie „24“ oder des Films „Minority Report“ könnte „Das Register“ besonders gefallen. Das 640 Seiten lange Werk lebt von rasanten Verfolgungsjagden, Straftaten und Botschaften aus der Vergangenheit. Auch wenn er die Handlung in Amerika spielen lässt, inspirieren lässt sich Mellor von seinem Heimatstadtteil Pempelfort.

„Ich schreibe sehr gerne in Cafés, am liebsten im ‚Die Kaffee’. Ein Großteil des Buches ist bei Olga Sabristovas Kaffee entstanden“, erzählt er. „Vorher mache ich noch oft einen Spaziergang, zum Beispiel am herrlich dystopischen IT.NRW-Gebäude entlang, und schon purzelten die Ideen.“ Jetzt – zu Corona-Zeiten – seien lange Spaziergänge durchs Viertel seine beste Inspiration – und bald könne er hoffentlich bald wieder im Café schreiben.

(bpa/kats)