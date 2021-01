Mein Leben im Lockdown : Kunstfilme statt Galerieöffnung

Pempelfort Galerist Rainer Rehfeld filmt die Ausstellung in seinem Kunstraum Coelner Zimmer. Aus den Aufnahmen wird ein Film. Die Idee ist wegen der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie entstanden. Ein Protokoll.

Im Lockdown haben auch die Kunsträume und Galerien geschlossen, was mein Geschäft entsprechend ausbremst. Anstrengend ist auch, dass Planungssicherheit fehlt. Ob es im März oder sogar schon im Februar weitergeht, ist völlig offen. Galerien aber planen ihre Ausstellungen über Monate oder noch weiter im Voraus. In meinem Coelner Zimmer an der Schirmerstraße hängen zurzeit die Bilder der Malerin Verena Landau. Mitte Oktober konnten wir die Ausstellung noch mit einer Vernissage eröffnen – unter den damals herrschenden Hygieneregeln, versteht sich. Fünf Personen durften gleichzeitig in den Kunstraum, die anderen Besucher mussten warten.