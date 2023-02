Ehrenamt in Düsseldorf Eine Abend-Treff mit Essen und Infos für Ehrenamtler

Die erste Veranstaltung startet am Montag, 13. Februar, mit Chefarzt Joachim Cordes, der Therapie-Ansätze in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie vorstellen will. Am Montag, 13. März wird die Arbeit der Werkstatt für liturgische Textilien präsentiert. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um eine Anmeldung wird gebeten per E-Mail unter kwd-ehrenamt@kaiserswerther-diakonie.de oder telefonisch unter Telefon 0211 4092591. Weitere Infos stehen online unter www.kaiserswerther-diakonie.de in der Rubrik Veranstaltungen.